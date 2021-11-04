القوى العاملة: توفير 2579 فرصة عمل برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 58 فرصة عمل من لم يتم شغلها من الشهر الماضي بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه فى بعض المهن.

ويأتي ذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة لشغلها خلال شهر نوفمبر 2021.

وقال سعفان، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأوضح أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وذكر أن هذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، وأسيوط، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والمنيا، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والإسكندرية، وأسوان، والبحر الأحمر، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أكتوبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 58 فرصة عمل.