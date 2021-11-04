محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجدا ومشروعات خدمية بمركز الداخلة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مصنع تدوير مخلفات النخيل بقرية الدهوس بالداخلة، باستثمارات بلغت ١٢.٨ مليون جنيه، خلال جولته بالمركز، يرافقه نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأشاد الزملوط بالجهود نحو التخلص الآمن من مخلفات النخيل والاستفادة منها، موجها بقيام معدات الجمعيات الزراعية بجمع المخلفات بالقرى المجاورة وتوصيلها للمصنع للحد من مخاطر حرقها.

وشملت الجولة افتتاح مسجد أفطيمة الغربية البحري، والذي أقيم بتكلفة ١.٨ مليون جنيه ضمن خطة مديرية الأوقاف لإحلال وإنشاء عدد من المساجد بنطاق المحافظة، وتفقد تجربة إنتاج سلالات حيوانية جديدة بالتلقيح الاصطناعي بعزب القصر تمتاز بصفات وراثية عالية الجودة في إنتاجية اللحوم والألبان، والتي تم تنفيذها في ٢٠ وحدة بيطرية من إجمالي ٣١ وحدة على مستوى المحافظة، مشيدا بالتجربة التي تتيح إدخال سلالات جديدة للمحافظة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية.