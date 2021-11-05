البنك الأهلي يمنح لاعبيه «صك التفوق» بمكافأة فورية

قرر مسؤولي البنك الأهلي صرف مكافأة للاعبي الفريق عقب الفوز على الإسماعيلي، في الأسبوع الثالث من فعاليات بطولة الدوري الممتاز طبقا للائحة الفريق التي تنص على صرف مكافآت فورية للاعبين حال تحقيق الفوز لتحفيز اللاعبين.

وطالب مسئولي البنك الأهلي اللاعبين بالحفاظ على هذا المستوى، والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية والحصول على مركز متقدم بترتيب جدول الدوري المصري الممتاز .

وحقق فريق البنك الأهلي بقيادة خالد جلال الفوز على الاسماعيلي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد هلال في الدقيقة 69 حيث أستغلال كرة عرضية من زميلة موسى دياورا و حاول مدافعي الإسماعيلي تشتيت الكرة لتصل إلى هلال الذي سجل الكرة برأسه في الشباك بمرمى محمد فوزي.

وبهذه النتيجة يصل فريق البنك الأهلي للنقطة السادسة عقب الفوز في مباراتين، على طلائع الجيش والإسماعيلي والهزيمة أمام الأهلي، بينما يظل الإسماعيلي بدون نقاط حيث تلقى الهزيمة في ثلاث مباريات الأهلي و سيراميكا و البنك الأهلي.