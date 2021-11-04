رئيسة تايوان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع بلادها للتصدي للمعلومات المضللة

قالت رئيسة تايوان، تساي إنج-وين، اليوم الخميس، إن مشاركة تجربة بلادها في مكافحة المعلومات المضللة يمكن أن تساعد في حماية الحرية والديمقراطية في أنحاء العالم.

واستقبلت تساي سبعة نواب من اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي المعنية بالتدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية.

وكان الوفد الأوروبي وصل إلى تايوان أمس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وهذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها البرلمان الأوروبي وفدا رسميا إلى تايوان. وبدأت الاتصالات بين دول الاتحاد الأوروبي وتايوان تتزايد في الآونة الأخيرة.

وقالت تساي إنها تعلم أن الوفد وصل ليتعلم كيف تتعامل تايوان مع التهديدات المختلطة وحملات التضليل. وأشارت إلى أن تايوان على استعداد لمشاركة أصدقائها الأوروبيين تجربتها في مكافحة المعلومات المضللة من الأنظمة الاستبدادية.

وأضافت أن موافقة البرلمان الأوروبي على تقريره الأول حول العلاقات السياسية والتعاون بين الاتحاد وتايوان قبل أسبوعين شكل إشارة دعم قوية.

ويشجع التقرير على زيادة التبادل الاقتصادي والعلمي والثقافي والسياسي والشعبي، فضلا عن الاجتماعات والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتايوان.

تجدر الإشارة إلى أن تايوان بها حكومة مستقلة منذ عام 1949، إلا أن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها وتعارض أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية بينها وبين غيرها من الجهات.