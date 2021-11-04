الصحة: الطلاب ما بين 15 إلى 18 عاما يتلقون رسالة بموعد التطعيم ضد كورونا خلال 72 ساعة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة فتحت باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للفئة العمرية ما بين 15 إلى 18 عامًا لتلقي لقاح كورونا اعتبارًا من أمس، موضحًا أنهم يتلقون رسالة بموعد ومكان التطعيم خلال 72 ساعة.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن تلك الفئة تحصل على جرعتين من لقاح «فايزر» تفصل بينهما 21 يومًا، مؤكدًا أن مجموعة من الطلاب الذين سجلوا أمس حصلوا على اللقاح اليوم في مركز أرض المعارض.

وذكر أن الوزارة تعمل على حصر كل المراكز التي تقدم خدمة تلقي اللقاح لتلك الفئة العمرية، مجيبًا عن توجيه فرق طبية إلى المدارس لتطعيم الطلاب: «لقاح فايزر له سلسلة تبريد وحفظ معينة تجعل من المفضل التوجه إلى المراكز حتى يكون اللقاح مخزنًا بطريقة آمنة».

وشدد متحدث الصحة، على أهمية إبقاء «فايزر» في أماكن تحافظ على طريقة تبريد صحيحة للقاح، قائلًا إن مصر استقبلت حتى اللحظة 8 ملايين جرعة من «فايزر» ومن المقرر أن تستقبل جرعات أخرى، خلال الفترة المقبلة.

ونفى وجود تحدٍ أمام الوزارة في توفير لقاحات كورونا، وخاصة أن مصر تضم كل الأنواع الموجودة عالميًا وبكميات وفيرة، متابعًا: «نمتلك أكثر من 73 جرعة منها 34 مليون جرعة غير مستخدمة، وحريصون على التوسع في حملة التطعيمات حتى تصل إلى كل مكان».