وزيرة مالية السويد في طريقها لتصبح أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء

اختيرت وزيرة مالية السويد ماجدالينا أندرسون زعيمة جديدة للحزب الديمقراطي الاشتراكي، اليوم الخميس، ما يضعها على طريق أن تصبح أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء بالبلاد.



وستخلف أندرسون رئيس الوزراء ستيفان لوفن في رئاسة الحزب، وكان قد أوضح أنه يريد أن تليه في رئاسة الوزراء أيضا، حيث إنه يعتزم الاستقالة قريبا.



وستصبح أندرسون رئيسًا للوزراء، حال لم تصوت الأغلبية في البرلمان ضدها.



وظل لوفين في رئاسة الحزب لنحو عشر سنوات ورئيسا للوزراء لمدة سبع سنوات.



وتتعرض مبادرات سياسية رئيسية لعراقيل جراء الموقف الضعيف للحزب في البرلمان، والأضطرابات التي سادت الأشهر السبعة الماضية من إدارته بشكل خاص.