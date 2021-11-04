السعودية تترأس اجتماع مجموعة الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بأقلية الروهينجا

ترأس مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، بصفته رئيسا لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة المعنية بأقلية الروهينجا، اليوم الخميس، في مقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، اجتماع السفراء أعضاء مجموعة الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بأقلية الروهينجا مع رئيس آلية التحقيق المستقلة في ميانمار المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس كومجيان.

وجرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، مناقشة سبل دعم جهود اللجنة المستقلة للتحقيق في ميانمار، هذا إلى جانب اتفاق جميع الدول المشاركة على أهمية جلب الجناة للعدالة، مع التأكيد على ضرورة دعم لجنة التحقيق ومتطلباتها في لجنة الإدارة والميزانية في الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء المجموعة المشاركون ضرورة حماية حقوق أقلية الروهينجا المسلمة، وتم الاتفاق على توجيه دعوة إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم آلية اللجنة المستقلة للتحقيق في ميانمار والتعاون لتنفيذها.

الجدير بالذكر أن السعودية تقود مجموعة اتصال دول التعاون الاسلامي المعنية بأزمة أقلية الروهينجا منذ تأسيسها.