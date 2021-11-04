 مصادر لروسيا اليوم: قرداحي لن يستقيل من منصب وزير الإعلام.. وهذا الموقف لم يتغير - بوابة الشروق
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مصادر لروسيا اليوم: قرداحي لن يستقيل من منصب وزير الإعلام.. وهذا الموقف لم يتغير

هديل هلال
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 2:02 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 2:02 م

ذكرت مصادر مقربة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في أول تعليق على كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن قرداحي لن يستقيل وهذا الموقف لم يتغير، وذلك في تصريحات لفضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس.

وأوضحت المصادر أن «قرداحي بانتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه حول المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأن مثل تلك الخطوة ستلاقى بإيجابية خليجية، لأن أي استقالة لا تبدل بالموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى».

وكان ميقاتي دعا قرداحي في وقت سابق اليوم الخميس، إلى «تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية»، معتبرا أن تصريحات قرداحي عن النزاع اليمني «أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل السعودية وغيرها من دول الخليج العربية».


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