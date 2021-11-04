ارتفاع إنتاج النفط في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 200 ألف برميل يوميا، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ اضطراب الإنتاج في خليج المكسيك نتيجة الإعصار أيدا في نهاية أغسطس الماضي.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن الإنتاج ارتفع رغم استمرار توقف الإنتاج في بعض حقول شركة شل في خليج المكسيك.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة استمرار ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام، وهو ما جاء متفقا مع بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس الثلاثاء، في حين تراجع مخزون البنزين بوتيرة عالية.

وأشارت بلومبرج إلى أن بيانات المخزون الأمريكي ككل وبيانات المخزون في مستودعات كوشينج بولاية أوكلاهوما سارت في اتجاهين متضادين، ففي حين ارتفع المخزون الأمريكي بمقدار مليوني برميل، تراجع المخزون في أوكلاهوما بمقدار 916 ألف برميل.