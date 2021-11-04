التلفزيون السوداني: البرهان يأمر بالإفراج عن 4 وزراء من الحكومة

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أعلن التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم الخميس، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء من حكومة عبد الله حمدوك السابقة.

وأضاف التلفزيون، أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم.