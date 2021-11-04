التلفزيون السوداني: البرهان يأمر بالإفراج عن 4 وزراء من الحكومة

الأكثر قراءة
خالد عكاشة: الحالة تتدهور في إثيوبيا.. وآبي أحمد في وضع صعب
فيديو.. محيي إسماعيل: استغليت جنازة عبدالحليم حافظ لتصوير أخطر لقطة في تاريخ السينما
مذبحة عائلية بكفر الدوار.. مهندس يقتل ابن شقيقه ويصيب والديه وشقيقيه بإصابات بالغة
الصحة: إعادة رسوم الـ100 جنيه للمواطنين المسجلين على تطبيق اطمئن اليوم
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
ممتازةجيدةضعيفةغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم الخميس، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء من حكومة عبد الله حمدوك السابقة.
وأضاف التلفزيون، أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم.