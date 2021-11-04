 التلفزيون السوداني: البرهان يأمر بالإفراج عن 4 وزراء من الحكومة - بوابة الشروق
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التلفزيون السوداني: البرهان يأمر بالإفراج عن 4 وزراء من الحكومة

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
الخرطوم (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 7:35 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 7:35 م

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم الخميس، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء من حكومة عبد الله حمدوك السابقة.

وأضاف التلفزيون، أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم.

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