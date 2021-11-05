طارق مصطفى عن القمة: الزمالك لديه ميزة غير موجودة في الأهلي

تحدث طارق مصطفى مدرب منتخب مصر السابق، عن مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في قمة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يلتقي مع الزمالك في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من المسابقة المحلية، غدا الجمعة.

وقال طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "الأفضل منذ فترة كبيرة، ومستواه ثابت هو الزمالك، التشكيل ثابت ويوجد استقرار فني، التغيير يكون في عنصر أو عنصرين وفي خط الهجوم وليس الوسط أو الدفاع".

وتابع: "كارتيرون من المدربين القادرين على تجهيز اللاعبين بدنيًا، رتم الزمالك من أول دقيقة في المباراة حتى النهاية لا يتغير، عكس الأهلي، موسيماني في اعتقادي الشخصي الضغوط عليه أكثر".

وأضاف: "الأهلي في الفترة الأخيرة لم يسير بشكل جيد وتغيير طريقة اللعب لأكثر من مرة سواء أمام الإسماعيلي أو البنك الأهلي، لدرجة المباراة الأخيرة مانت الأمور صعبة وهذا جعل جماهير الأهلي تشعر أنه قد يحدث تغييرًا، وهذا لم يكن يحدث في القلعة الحمراء".

وأكمل: "إنما في نادي الزمالك لو قلت لأي أحد ما تشكيل الفريق، سيقوله بنسبة 90% والتغيير يكون في لاعب واحد فقط".

واختتم: "من وجهة نظري الشخصية هي مباراة صعبة في كل الأحوال، ومباريات القمة الذي يكون موفقًا وخاصة في البداية ويستطيع أن يحرز هدفًا، ينال الثقة".