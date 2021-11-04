كشفت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة الذي يشمل السلع والخدمات لمستوى قياسي جديد خلال سبتمبر بنسبة 11.2% أي نحو 80.9 مليار دولار أي أقل من توقعات اقتصاديين ببلوغه 81 مليار دولار.

ووفقا لموقع "ماركت ووتش" الاقتصادي، أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع العجز التجاري في الخدمات بنسبة 4.8٪ إلى 17.2 مليار دولار خلال سبتمبر، فضلا عن انخفاض إجمالي صادرات السلع والخدمات نحو 3٪ إلى 207.6 مليار دولار وزيادة الواردات 0.6 % إلى 288.5 مليار دولار.

وبطرح تأثير التضخم جانبا، ارتفع عجز السلع نحو 9.5 مليار دولار إلى 111 مليار دولار في سبتمبر.

واتسع حجم العجز التجاري مع الصين بمقدار 3.4 مليار دولار إلى 31.5 مليار دولار إذ انخفضت الصادرات إلى الصين لأربعة أشهر متتالية.