ضبط مصنع يجمع المقرمشات منتهية الصلاحية ويعيد تعبئتها داخل أكياس في البحيرة

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أكد عبدالهادي رشوان رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى، على شن حملة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع التموين، أسفرت عن ضبط مخزن يقوم بتجميع السناكس والمقرمشات المنتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها داخل أكياس مرة أخرى.

كما تمكنت الحملة، من ضبط تاجر يقوم ببيع كاوتش موتوسيكل مجهول المصدر ومحل مبيدات يبيع مبيدات مجهولة المصدر.

وكما تم ضبط ١٠ مخابز يقومون بإنتاج خبز ناقص الوزن ضبط مخبزين يقوما بإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين.