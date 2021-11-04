قائد الجيش اللبناني يواصل عرض الأوضاع وتأثيرها على المؤسسة العسكرية خلال لقاءاته بأمريكا

واصل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، عرض الأوضاع العامة في لبنان وتأثيراتها على المؤسسة العسكرية، وذلك خلال لقاءاته في الولايات المتحدة الامريكية المتواصلة لليوم الرابع على التوالي.

والتقى عون، رئيسة لجنة المخصصات بالكونجرس كاي جرانجر، كما التقى تجمع الصداقة الأمريكية - اللبنانية الذي يضم نوابا من أصل لبناني بينهم دارين لحود وداريل عيسى.

وفي لقاءات العماد عون أيضا اجتماع مع السيناتور كريس مورفي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بوب مينينديز وعضو اللجنة السيناتور جيمز ريش، بالإضافة إلى السناتور جون أوسوف.

ودارت اللقاءات حول الأوضاع العامة في لبنان وتأثيراتها على المؤسسة العسكرية، وبحث السبل التي تؤدي إلى مساعدتها ودعمها لتتمكن من اجتياز هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

كما شدد العماد عون - خلال هذه اللقاءات - على أهمية الاستقرار الأمني في لبنان، فيما أشاد النواب بدور الجيش في الحفاظ على الأمن رغم حدة الظروف التي يمر بها العسكريون وقساوتها.