فولكس فاجن توسع نطاق العمل من المنزل

تعتزم مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات توسيع نطاق العمل من المنزل حيث ستتيح لعامليها اختيار أي أربعة أيام أو خمسة أيام في الشهر يرغبون في العمل فيها من مكاتبهم، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء.

يذكر أن العاملين في عملاق صناعة السيارات يعملون وفقا لترتيبات العمل عن بُعْد المرنة منذ عام 2016 بما يسمح لهم بأداء عملهم بعيدا عن المكاتب لما يصل إلى أربعة أيام أسبوعيا.

وقالت فولكس فاجن إن العاملين بمقدورهم طلب تجميع الأيام المتبقية بمجرد رفع قيود الجائحة.

وقال عضو مجلس إدارة فولكس فاجن المسؤول عن شؤون العاملين، جونار كيليان، في بيان:" مستقبل العمل في فولكس فاجن سيكون هجينا".

وأضاف أن توسيع نطاق العمل المنزلي سيخلق توازنا بين العمل النقال والتفاعل الضروري بين الزملاء في المكتب خلال مرورنا بعملية التحول في قطاع الصناعة.

ويعمل لدى فولكس فاجن نحو 100 ألف شخص في ألمانيا،يعمل نصفهم تقريبا من المنزل منذ بدء تطبيق تدابير لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقامت الشركة بتخفيف بعض القيود في منتصف سبتمبر الماضي وجعلت من العودة إلى العمل من المكتب واحدا من الخيارات.