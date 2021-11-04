 استمرار تفشي فيروس كورونا وتسجيل مزيد من الإصابات والوفيات في مختلف دول العالم - بوابة الشروق
الخميس 4 نوفمبر 2021 9:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

استمرار تفشي فيروس كورونا وتسجيل مزيد من الإصابات والوفيات في مختلف دول العالم

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 8:49 ص | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 8:49 ص

شهدت العديد من الدول، اليوم /الأربعاء/، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوفيات والإصابات بكوفيد-19.

ففي أوروبا، وفي الجبل الأسود،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 145 ألفا و 936 إصابة والوفيات إلى 2119.
وسجلت فنلندا 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 160 ألفا و 948 حالة، كما سجلت 6 حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1176.
وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 2718 إصابة جديدة، و 45 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 224 ألفا و 513 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 3357 حالة حتى الآن.
وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 1978 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 393 ألفا و 199 إصابة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2717 حالات وفاة.
وفي سلوفينيا، تم تسجيل 3454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 341 ألفا و 699 حالة بالإضافة إلى تسجيل 17 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و 783 حالة.
وفي سويسرا، أعلنت الحكومة السويسرية تسجيل 2607 حالات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 881 ألفا و 654 شخصا. وذكر موقع سويس إنفو السويسري أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 ألفا و 277 حالة.
أما في روسيا، سجلت السلطات الصحية 40 ألفا و443 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1189 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و633 ألفا و643 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 242 ألفا و60 حالة وفاة حتى الآن.
وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5361 حالة إصابة جديدة، و 36 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 493 ألفا و 277 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 13 ألفا و 112 حالة حتى الآن.
أما في مولدوفا، سجلت السلطات الصحية 1487 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 42 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 341 ألفا و 675 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و912 حالة وفاة حتى الآن.
وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 567 حالة إصابة جديدة، و 4 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 953 ألفا و 750 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 8 آلاف و 250 حالة حتى الآن.
وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 99 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 375 ألفا و 877 شخصا، كما سجلت البلاد 18 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 آلاف و 274 حالة.
وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 813 ألفا و 828 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 11ألفا و 434 حالة وفاة حتى الآن.
وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و78 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 939 ألفا و 463 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و 283 حالة وفاة حتى الآن.
وفي سريلانكا ، سجلت السلطات الصحية 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 542 ألفا و 793 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و 791 حالة وفاة حتى الآن.
وفي ميانمار، سجلت السلطات الصحية 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 502 ألف و 979 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 744 حالة وفاة حتى الآن.
وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 42 ألفا و 891 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 73 حالة وفاة حتى الآن.
وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 1300إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 699 ألفا و 427 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 37 ألفا و 790 حالة وفاة حتى الآن.
وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 514 ألفا و 679 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 936 حالة وفاة حتى الآن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك