استمرار تفشي فيروس كورونا وتسجيل مزيد من الإصابات والوفيات في مختلف دول العالم

شهدت العديد من الدول، اليوم /الأربعاء/، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوفيات والإصابات بكوفيد-19.



ففي أوروبا، وفي الجبل الأسود،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 145 ألفا و 936 إصابة والوفيات إلى 2119.

وسجلت فنلندا 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 160 ألفا و 948 حالة، كما سجلت 6 حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1176.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 2718 إصابة جديدة، و 45 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 224 ألفا و 513 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 3357 حالة حتى الآن.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 1978 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 393 ألفا و 199 إصابة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2717 حالات وفاة.

وفي سلوفينيا، تم تسجيل 3454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 341 ألفا و 699 حالة بالإضافة إلى تسجيل 17 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و 783 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت الحكومة السويسرية تسجيل 2607 حالات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 881 ألفا و 654 شخصا. وذكر موقع سويس إنفو السويسري أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 ألفا و 277 حالة.

أما في روسيا، سجلت السلطات الصحية 40 ألفا و443 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1189 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و633 ألفا و643 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 242 ألفا و60 حالة وفاة حتى الآن.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5361 حالة إصابة جديدة، و 36 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 493 ألفا و 277 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 13 ألفا و 112 حالة حتى الآن.

أما في مولدوفا، سجلت السلطات الصحية 1487 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 42 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 341 ألفا و 675 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و912 حالة وفاة حتى الآن.

وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 567 حالة إصابة جديدة، و 4 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 953 ألفا و 750 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 8 آلاف و 250 حالة حتى الآن.

وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 99 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 375 ألفا و 877 شخصا، كما سجلت البلاد 18 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 آلاف و 274 حالة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 813 ألفا و 828 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 11ألفا و 434 حالة وفاة حتى الآن.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و78 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 939 ألفا و 463 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و 283 حالة وفاة حتى الآن.

وفي سريلانكا ، سجلت السلطات الصحية 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 542 ألفا و 793 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و 791 حالة وفاة حتى الآن.

وفي ميانمار، سجلت السلطات الصحية 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 502 ألف و 979 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 744 حالة وفاة حتى الآن.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 42 ألفا و 891 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 73 حالة وفاة حتى الآن.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 1300إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 699 ألفا و 427 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 37 ألفا و 790 حالة وفاة حتى الآن.

وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 514 ألفا و 679 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 936 حالة وفاة حتى الآن.