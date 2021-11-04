دراسة: الزنك يقصر مدة نزلات البرد ويقصر مدة عدوى الجهاز التنفسي

أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة "ويسترن" بأستراليا أن الزنك يمكن أن يمنع يقصر مدة نزلات البرد والأعراض الشبيهة بالأنفلونزا، ويقصر مدة عدوى الجهاز التنفسي الحادة.

وأوضحت الدراسة - التي أجريت بالتعاون مع الباحثين في جامعة "ساوث كروس" - أنه عندما أصيب المشاركون بسلالات فيروس الأنف البشري (أحد أكثر أسباب التهاب الجهاز التنفسي العلوي شيوعا) وتم استخدام الزنك كعنصر للوقاية قلت نسبة الخطورة، حيث بلغت 28% مع نزلات البرد، و68% مع الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا.

وأكدت أن الزنك يقصر مدة الأعراض بحوالي يومين، ويقلل من شدة أعراض اليوم الثالث حول ذروة المرض.

وقالت الدكتورة "جينيفر هانتر"، أستاذ الطب التكاملي في معهد البحوث الصحية (NICM) التابع لجامعة "ويسترن" في أستراليا: "إن النتائج تستند إلى المراجعات المنهجية السابقة وتضيف أدلة جديدة مهمة على دور الزنك باعتباره أكثر من مجرد مكمل غذائي".