إنجلترا تسجل أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا منذ مايو 2020

كشفت دراسة قامت بجمع بيانات عن إصابات فيروس كوروناالمستجد منذ مايو 2020 إلى أن معدلات الإصابة في إنجلترا قد وزصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، أن الباحثين أشاروا إلى أن الزيادة تعود لحالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما، وبين 13 و 17 عاما.

وبلغت نسبة انتشار الفيروس بين المجموعة الأصغر سنا 5.85%، مقابل 5.75 %، في المجموعة الثانية.

وبلغت نسبة الانتشار في أنحاء انجلترا 1.72%، مقارنة بـ 0.83% في سبتمبر 2021.

يشار إلى أنه خلال شهر يناير الماضي، عندما انتشرت سلالة دلتا، قدرت نسبة الانتشار 1.57%.

يذكر أن نسبة الانتشار تشير إلى نسبة المشاركين ( 67 ألفا و208 ) الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس خلال فترة إجراء الدراسة من 19 حتى 29 أكتوبر الماضي.

وتعليقا على الدراسة، قال الرئيس التنفيذي لوكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة جيني هاريس " على الرغم من أن عدد الحالات التي يجب نقلها للمستشفى وحالات الوفاة مازالت أقل مقارنة بذروة الفيروس في أوقات سابقة، تشكل نتائج الدراسة تذكرة قوية بأن الجائحة لا تزال بعيدة كل البعد عن الانتهاء، ولا تزال تمثل تهديدا خطيرا على الصحة".

وقال وزير الصحة ساجيد جاويد: "يبعق تقرير اليوم برسالة مهمة مفادها أننا في حاجة للاستمرار في توخي الحذر مع دخول أشهر الشتاء".

وأضاف الوزير: "لا تزال اللقاحات هي خط الدفاع الأول لنا ضد هذا المرض، ومن المهم أن نحصل جميعا على اللقاح للسيطرة على الفيروس".