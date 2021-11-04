هاليبورتون يقود كينجز للفوز على بيليكانز في دوري السلة الأمريكي

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سجل تيريز هاليبورتون 20 نقطة ليقود فريقه ساكرامانتو كينجز للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 122 / 99 مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت) جرينتش ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف هاريسون بارنز 23 نقطة وثماني متابعات ليساعد فريقه في تحقيق أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين. وسجل دي آرون فوكس 19 نقطة ومرر سبع تمريرات حاسمة، وأضاف أليكس لين 12 نقطة.

وسجل كل من ديفونتي جراهام ونيكيل ألكسندر واكر 16 نقطة لفريق بيليكانز.

وهذه هي المباراة الخامسة على التوالي التي يخسرها فريق بيليكانز.

وفي بقية المباريات، فاز بوسطن سلتيكس على أورلاندو ماجيك 92 / 79، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على شيكاغو بولز 103 / 98، وكليفلاند كافالييرز على بورتلاند ترايل بليزرز 107 / 104.

كما فاز تورنتو رابتروز على واشنطن ويزاردز 109 / 100 ، وإنديانا بيسرز على نيويورك نيكس 111 / 98 ،بروكلين نتس على أتلانتا هوكس 117 / 108.

وفاز ممفيس جريزليس على دنفر ناجتس 108 / 106، ولوس أنجليس كليبرز على مينيسوتا تمبرولفز 126 / 115 ، ودالاس مافريكس على سان أنطونيو سبيرز 109 / 108 ، وجولدن ستيت واريورز على شارلوت هورنيتس 114 / 92.