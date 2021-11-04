الشاعر الروسي ألكسندر فرولوف: الشعب المصري دائما ذواق للفن مهما اختلفت جنسياته

استضاف المركز الثقافي الروسي بالقاهرة برئاسة مراد جاتين، بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، أمسية شعرية للشاعر الروسي الكبير الكسندر فرولوف، عضو اتحاد كتاب روسيا، الذي صدرت له ثمانِ مجموعات شعرية وقصصية والحاصل على العديد من الجوائز الأدبية، وذلك في إطار فعاليات عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا.

حضر الأمسية كل من مارينا شيفيليفا مستشار سفارة بيلاروس، وشريف جاد رئيس جمعية الخريجين ومدير النشاط الثقافي بالمركز الروسي، والمترجم أحمد صلاح الدين، إلى جانب مجموعة من النقاد وعدد من طلاب اللغة الروسية.

من جانبه عبر فرولوف، عن سعادته بزيارة مصر والمشاركة في مهرجان طنطا للشعر، وقدم الشكر لإدارة المهرجان ورئيسها الشاعر محمود شرف، حيث أتيحت له الفرصة للمشاركة وسط كوكبة من الشعراء المصريين والأجانب.

كما أسعده استقبال الجمهور المصري لأشعاره وتفاعله معها، الأمر الذي آثار إعجابه، ويؤكد أن الشعب المصري دائمًا ذواق للفنون مهما اختلفت جنسيتها، كما قدم الشكر لصاحب مبادرة زيارته إلى مصر المترجم أحمد صلاح الدين.

من جانبه صرح مراد جاتين، بأن أمسية الشاعر والكاتب الكسندر فرولوف، ساهمت في تفعيل وإثراء عام التعاون الإنسانى بين مصر وروسيا، حيث إن مثل هذا النشاط الأدبي على الرغم من ندرته إلا أنه على قدر كبير من الأهمية.

كما أشارت مارينا شيفيليفا، إلى سعادتها بحضور الأمسية، والتعرف على أشعار الشاعر الكبير الكسندر فرولوف.

وقال المسؤول الإعلامي في المركز الثقافي شريف جاد، إن زيارة فرولوف هامة فعلى مدار التاريخ كانت زيارات الشعراء إلى مصر قليلة منها زيارة الشاعر الكبير يفتوشينكو في الستينات، والشاعر رسول حمزاتوف الذي كان مرافقًا له، بالإضافة إلى مرافقته لفرولوف في زيارته اليوم لمصر.

فيما أشاد الشاعر محمود شرف، بمشاركة فرولوف في مهرجان طنطا للشعر، حيث وقع عليه الاختيار لإلقاء كلمة الشعراء في الافتتاح، واتسمت مشاركته بالحميمية في التواصل مع المشاركين واستمتع الجمهور بأشعاره.

كما أشار المترجم أحمد صلاح الدين، إلى أن سبب اختياره لالكسندر يرجع إلى كونه عاش في فترة الاتحاد السوفيتي وبدأ يحقق نفسه كشاعر في الثمانينات، واستطاع نشر أول أعماله، وبعد الانهيار استطاع اجتياز هذه المرحلة الصعبة ودافع عن فنه ولم يتخلِ عنه؛ لذا فهو يعتبر نموذجًا فنيًا يصل بين الفترتين والآن يعتبر من الأسماء الكبيرة في روسيا التي استطاعت التعبير عن الإنسان وعن المشاعر البسيطة، وتفاصيل الحياة.