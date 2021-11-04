أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه بـ9 مناطق بها، اعتبارا من الساعة 12 مساء يوم الجمة حتى الساعة 6 صباح يوم السبت؛ نظرا لإعادة تأهيل لوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب ما يؤدي إلى توقف المحطة.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتضررة هى: العمرانية الغربية والعمرانية الشرقية وميدان الجيزة وجسر الكنيسة والمنيب والقصبجي والكنيسة وأول فيصل والطالبية.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارت مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.