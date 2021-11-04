مصر تشارك في اجتماع فريق الخبراء المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف بمجال حقوق الإنسان

شارك وفد برئاسة وزارة الخارجية وعضوية الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في الاجتماع الأول لفريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والذي اختتمت أعماله اليوم الأربعاء واستمرت لمدة ثلاثة أيام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن مشاركة الوفد المصري تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد المصري قدم عرضا حول التجربة الوطنية في إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتعريف بطبيعة عملها وتشكيلها واختصاصاتها.

كما استعرض الملامح الرئيسية لصياغة وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦، مرورًا بمرحلة التحضير الأولية، والمشاورات الموسعة مع كافة الأطراف الفاعلة بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني، ووصولا لمرحلة الصياغة وإطلاق الاستراتيجية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

ولاقى العرض المُقدم قبولاً واسعاً وترحيباً من ممثلي الدول العربية في مجموعة الخبراء، حيث أكدوا على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول العربية وتبادل الخبرات بشأن صياغة خطط وطنية في مجال حقوق الإنسان.