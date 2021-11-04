الولايات المتحدة تخصص 25 مليون دولار لدعم توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النووية النظيفة

خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليون دولار؛ لدعم توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النووية النظيفة.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال كلمة بوني جينكينز وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، في مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ "كوب26".

وقالت جينكينز، إن هذا الإعلان، الذي يُطلق عليه أيضًا "حزمة العقود الآجلة النووية" يمثل جهودًا من جميع أنحاء الحكومة الأمريكية ويتضمن برامج ومشاريع جارية قيد التطوير من أجل تطوير توليد الطاقة النووية على نطاق واسع ونظيف وحديث وإثبات إمكانات الهيدروجين المنتج نوويًا لتغذية الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتطوير تقنيات نووية مبتكرة وآمنة مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة.

وأضافت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي: "في إطار حزمة العقود الآجلة النووية، يسر الولايات المتحدة أن تشارك بولندا وكينيا وأوكرانيا والبرازيل ورومانيا وإندونيسيا، من بين دول أخرى، لدعم التقدم في تحقيق أهداف الطاقة النووية".

وأوضحت أن هذه الجهود تتضمن دراسات الجدوى وتحديد الموقع والمشاريع الإيضاحية والجولات الدراسية والزيارات الميدانية والتعاون التقني والمزيد.

وتابعت جينكينز قائلة "إن هذا الالتزام يشمل أيضا مبادرة البنية التحتية التأسيسية للاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المفاعلات الصغيرة، التي أطلقتها الولايات المتحدة في قمة القادة حول المناخ" مشيرة إلى أن حزمة العقود الآجلة النووية تؤكد على التزام الولايات المتحدة القوي بابتكار الطاقة والتكنولوجيا النووية كعنصر مهم في تحقيق أهداف تغير المناخ العالمي.