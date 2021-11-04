قتيلان في اشتباكات بين الشرطة ونشطاء من السكان الأصليين في تشيلي

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أكد وزير الداخلية التشيلي رودريجو دلجادو مقتل شخصين في اشتباكات بين الشرطة ونشطاء من السكان الأصليين في جنوب تشيلي الأربعاء.

وقال دلجادو إن دوريات للشرطة والقوات المسلحة تعرضت لإطلاق نار من متظاهرين عند حواجز الطرق بالقرب من بلدة تيروا في إقليم أروكو، ثم ردت الشرطة بإطلاق النار.

وتم فرض حالة الطوارئ حاليا في المنطقة بسبب موجة العنف الأخيرة.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن القتيلين رجلان من شعب المابوتشي من السكان الأصليين.

وقالت فرانسيسكا لينكوناو مندوبة السكان الأصليين لدى الجمعية التأسيسية: "إنهم يقتلون شعب المابوتشي ، هناك الكثير من القتلى والجرحى".

ويشهد جنوب تشيلي هجمات متكررة بإشعال الحرائق المتعمدة في المنازل والمركبات.

ويعتقد أن جماعات متطرفة من السكان الأصليين من المابوتشي، الذين يقاتلون من أجل إعادة أراضيهم منذ عقود، تقف وراء هذه الهجمات.