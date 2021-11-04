العراق والتحالف الدولي يتفقان على الشراكة المستمرة لمحاربة داعش

جدد العراق والتحالف الدولي اليوم الخميس، الالتزام بالشراكة المستمرة بين القوات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي في القتال ضد تنظيم داعش.



وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية، أن اللجنة الفنية العراقية العليا ونظيرتها في قوات التحالف الدولي عقدت اليوم اجتماعا أكدت فيه الأطراف التزامها بالشراكة المستمرة بين القوات الأمنية العراقية والتحالف، وحددت بشكل أوضح كيفية قيام التحالف بمواصلة دعم القوات الأمنية العراقية عبر دوره في المشورة والمساعدة والتمكين.



وقال البيان، إن الأطراف اتفقت على إعادة تقييم التقدم الحاصل في علاقتهم بشكل فصلي والتحويل الناجح لملكية المعدات إلى الجانب العراقي خلال الأشهر الماضية التي شملت أكثر من 1800 بين عجلات مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه وعجلات أخرى، ساهمت في زيادة قدرة القوات الأمنية العراقية على التنقل وتمكنها من حماية المواطنين العراقيين من داعش.



وأوضح البيان، أن الحكومة العراقية جددت التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية وأن أفراد التحالف موجودون بدعوة من العراق وفقاً للسيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية.



وبحسب البيان، فأن الأطراف اتفقت على الاستمرار في عقد الجلسات المنتظمة عن طريق الاجتماعات المستقبلية مع مجموعة التنسيق الأمني العراقية بغرض استكمال مناقشة الخطوات المتبقية للانتهاء من انتقال قوات التحالف إلى الدور غير القتالي بحلول الوقت المحدد له في نهاية هذا العام.



كما تم الاتفاق على مواصلة نقاش الخطط التي من شأنها الوصول إلى المرحلة التي لا يوجد فيها قوات تحالف دولي عاملة في العراق بدورٍ قتالي فضلا عن خطط العمل مع قوات التحالف بعد انتقاله إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين.



وذكر المجتمعون، أنه تم إجلاء أكثر من 2100 شحنة من المعدات العسكرية من العراق، وذلك ضمن إطار الانتقال المستمر للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف إلى الدور الاستشاري وغير القتالي.



ومثل العراق في الاجتماع كلا من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وكبار القادة العسكريين والأمنيين.



فيما مثل قوات التحالف قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الجنرال جون برينان ونائبه البريجادير ريتشارد بيل ومدير الإدارة المشتركة بين الوكالات والبيئة المدنية العميد فنسنت كوست .