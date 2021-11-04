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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى قطع المياه عن مناطق "عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – عين شمس الغربية – شارع سليم الأول ومتفرعاته – ابن سندر – منشية البكرى - منطقة الشيراتون – الملتقى العربي – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السويسري ب – أرض الجولف (التابعة لمدينة نصر) – الإمداد والتموين – مساكن رامو"، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء غد الجمعة حتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذها أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.