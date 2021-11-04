احتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

محمود وادي، مهاجم بيراميدز، افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 54 من زمن الشوط الثاني، وضاعف عبدالله السعيد النتيجة عند الدقيقة 60 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد معروف.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة أحرز إبراهيم عادل الهدف الثالث لينهي المباراة ويقتل طموح الاتحاد السكندري.

وكانت لقطة احتساب ركلة الجزاء بيراميدز جدلية، بسبب قرار الحكم محمد معروف الذي احتسب ركلة جزاء لصالح الاتحاد وبعد مراجعة تقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء لبيراميدز من بداية اللعبة.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة التاسعة في صدارة ترتيب جدول الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 4 في المركز العاشر.