دعوات لانطلاق مظاهرات لرفض نتائج الانتخابات العراقية يوم غد الجمعة

دعت اللجنةُ التحضيريةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخابات التشريعية في العراق اليوم الخميس أنصارها للخروج في مظاهرات سلمية يوم غد الجمعة في جميع المحافظات تحتَ عنوانِ /جمعةُ الفرصةِ الأخيرةِ/ قبلَ البدد بمرحلةً تصعيديّةً أخرى من مراحلِ الاحتجاج.



وذكر بيان للجنة التحضيرية للتظاهرات أنه "لا زالتْ مفوضيةُ الانتخاباتِ تمارسُ دورًا مشبوهًا بالتعاطي مع الطعونِ المقدَّمةِ والمعزَّزةِ بالأدلةِ والحجج، ومستمرّةً بالتسويفِ والمماطلةِ في تلبيةِ مطالبِنا المشروعةِ والتي عبّرنا عنها بتظاهراتٍ واعتصاماتٍ كانت بمنتهى السلميةِ والحضارية".



وأوضح البيان" ولأنّ المفوضيةَ العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأدائِها المؤسفِ هذا قد فقدتْ حياديتها وأمانتَها في أداءِ دورِها المطلوبِ منها قانونيًا وأخلاقيًا، فإنّنا نطالبُ مجلسَ القضاءِ الأعلى والمحكمةَ الاتحاديةَ الموقّرَةَ بالتدخلِ الفاعلِ لإنقاذِ البلادِ من خطورةِ ما تسبّبتْ به المفوضيةُ الفاقدةُ لأهليّتِها".



وطالبت اللجنة التحضيرية من جماهيرِها في محافظاتِ العراقِ كافةً للخروجِ بتظاهراتٍ سلميةٍ "قبلَ أن نبدأَ مرحلةً تصعيديّةً أخرى من مراحلِ الاحتجاجِ للتعبيرِ عن مظلوميتِنا واستردادِ أصواتِنا المسروقةِ وارداتنا المنهوبةِ وحقوقِنا المضيّعة".



ودخلت حركة الاعتصامات الاحتجاجية التي تقودها الأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي أسبوعها الثالث ، عند إحدى البوابات المؤدية إلى المنطقة الخضراء الحكومية للمطالبة بالكشف عن عمليات التلاعب بالأصوات وتزوير الانتخابات البرلمانية.



وكان الإطار التنسيقي الذي يضم الكيانات الشيعية وأبرزها تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وتيار الحكمة الوطني وتيار النصر قد أصدروا بيانا أكدوا فيه رفضهم لنتائج الانتخابات ودعوا جماهيرهم إلى الخروج للشارع والمطالبة بتصحيح مسار العملية الانتخابية وكشف عمليات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات.



وشرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الخميس بعملية إعادة الفرز لصناديق الانتخابات في 11 محافظة عراقية للتحقق من ملاحق الاعتراض التي تقدمت بها الكيانات المعارضة على نتائج الانتخابات بعد أن كانت قد أعلنت أمس الانتهاء من إعادة فرز وعد أصوات الناخبين.



وتؤكد مصادر عراقية أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت بعد 24ساعة من انتهاء عملية التصويت ستبقى على حالها دون تغيير واضح وأن الكتلة الصدرية ستبقى في قائمة المتصدرين لنتائج الانتخابات بًـ73 مقعدا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ34 مقعدا عن الطائفة الشيعية، فيما تصدر تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي نتائج الانتخابات عن الطائفة السنية بـ37 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان بـ32 مقعدا.