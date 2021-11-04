 وزير الصحة الألماني: هناك اتفاق بخصوص جرعات تطعيم كورونا التنشيطية - بوابة الشروق
الخميس 4 نوفمبر 2021 9:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

وزير الصحة الألماني: هناك اتفاق بخصوص جرعات تطعيم كورونا التنشيطية

ينس شبان
ينس شبان
(د ب أ)
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 9:14 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 9:14 م
صرح ينس شبان وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال الألمانية بأن هناك اتفاقا مع ممثلي الأطباء وبين وزراء الصحة الألمان حول إعطاء جرعات تطعيم تنشيطية ضد عدوى فيروس كورونا.

جاءت هذه التصريحات للوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، على هامش مؤتمر وزراء الصحة الألمان في مدينة لينداو جنوبي ألمانيا مساء اليوم الخميس.

ورأى شبان أن من المنطقي بشدة أن يتم إعطاء جرعة تنشيطية بعد مضي ستة شهور على موعد إعطاء الجرعة الثانية، مشيرا إلى أن التطعيم كان قد بدأ بالأطباء و أصحاب التاريخ المرضي والأطقم الطبية وقال إنه قد مر الآن أكثر من ستة شهور على موعد تطعيم هذه الفئات.

وأعرب شبان عن اعتقاده بأن الجرعات التنشيطية لها منطقها بالذات مع هؤلاء " وينبغي أن تكون الجرعة التنشيطية هي القاعدة وليست الاستثناء".

وتابع الوزير قائلا إنه يعتزم الحديث أيضا مع الولايات حول ما إذا كان يتعين توفير عروض عامة إضافية للتطعيم إلى جانب العرض المهم المقدم في عيادات الأطباء وذكر أنه لا ينبغي أن يقتصر هذا الأمر مرة أخرى على مراكز التطعيم الكبيرة وحسب.

وأضاف أن من المهم لهذا الغرض توفير مكاتب اتصال إضافية أو حافلات تطعيم أو فرق تطعيم نقالة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك