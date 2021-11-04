محافظ أسيوط: مركز تدريب علوم الحاسب بالديوان العام ينظم ورش عمل تدريبية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية تأهيل وتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بمختلف المستويات الإدارية والوظيفية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القطاعات مما يساهم في إصلاح منظومة الجهاز الإداري للمحافظة.

ولفت "سعد"، إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ تدريبات وعقد ورش عمل لبناء قدرات للعاملين بالوحدات المحلية لمواكبة عملية التطور التكنولوجي، وتحديث بنية الجهاز الحكومي خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الشأن وبقطاع المعلومات والتحول الرقمي.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من خريجي مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية وأصحاب الخبرة من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية، ونقل تلك الخبرات لزملائهم، وذلك لإعداد كوادر مدربة، وبناء صف ثانٍ في مختلف المجالات.

من جانبه أوضح أحمد مدكور مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، أنه تم تنفيذ ورشتي عمل على مدار يومين بالمركز وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"؛ حفاظاً على المشاركين والمتدربين بالمركز.

ولفت إلى مشاركة 44 شخصًا من العاملين بالأزمات والمتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز.

وأضاف أن الورشة الأولى بعنوان "إدارة الأزمات والحد من المخاطر"، والتي استهدفت العاملين بإدارات الأزمات بالوحدات المحلية، حيث ادار الورشة خريجي سقارة من دورة الأزمات من منطلق الاستفادة مما اكتسبوه ونقله لباقي العاملين وبمشاركة مدير الإدارة العامة للازمات بالديوان العام، والورشة الثانية في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS، والتي استهدفت العاملين بوحدات المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية، حيث أدارها المهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، بالتنسيق مع أبو غدير عبدالرحمن مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، وفتحي صلاح عامر مسؤول تدريب سقارة، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالمحافظة.