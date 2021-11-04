تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع استئناف الضخ بأحد الخطوط الروسية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات شبكات إمداد الغاز استئناف تدفق الإمدادات الروسية إلى ألمانيا عبر أحد الخطوط الرئيسية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن محطة مالنوف، التي تتداول الشحنات الروسية القادمة عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، استأنفت ضخ الغاز من بولندا إلى ألمانيا في حوالي الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم بالخميس، بحسب ما أظهرته بيانات شركة جازكاد المشغلة للخط.



وكانت الإمدادات عبر هذا الخط قد توقفت يوم السبت الماضي، حيث قامت محطة مالنوف بضخ الغاز من ألمانيا إلى بولندا، ثم توقف الضخ تماما في الاتجاهين لعدة ساعات اليوم.



وتراجع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 3.5% إلى 73.84 يورو لكل ميجاوات/ساعة، في حين تراجع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 3.4% إلى 190.1 بنس لكل مليون وحدة حرارية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر تعليماته في الأسبوع الماضي إلى شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي بإعادة ملء خزانات الغاز التابعة لها في ألمانيا والنمسا اعتبارا من 8 نوفمبر الماضي بعد الانتهاء من إعادة ملء الخزانات في روسيا.