وزير العدل الألماني يعد بمساعدة كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وقعت ألمانيا وأوكرانيا على برنامج عمل للتعاون في مجال العدالة للسنوات المقبلة.

وقد توجه وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إلى كييف للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية منذ ما يربو على ثمانية أشهر.

وقال بوشمان، لدى وصوله إلى محطة القطار بالعاصمة الأوكرانية: "نقف إلى جانب أوكرانيا اليوم وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

وأضاف أن ألمانيا تعتزم دعم أوكرانيا "للوفاء أيضا بمعايير سيادة القانون كجزء من عملية قبول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وتعتزم ألمانيا مساعدة أوكرانيا في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للانضمام المنشود إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعد من أهداف الزيارة أيضا دعم إجراءات الملاحقة القضائية الدولية لجرائم الحرب.

وتعتبر التحقيقات في جرائم الحرب الروسية ليست فقط ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأوكرانيا من وجهة نظر الوزير الألماني.

وكان بوشمان قد أكد في وقت سابق أن "الحرية والأمن في العالم لهما مستقبل فقط إذا وضع المجتمع الدولي روسيا في مكانها".

ويتمتع القضاء الألماني بخبرة في مقاضاة جرائم الحرب المرتكبة في الخارج.

في يناير الماضي حكمت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنس على رئيس التحقيقات السابق في سجن المخابرات السورية بالسجن مدى الحياة.

وتردد أنه كان مسؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص ومقتل ما لا يقل عن 27 سجينا.

وتضغط الحكومة في كييف والمركز الأوكراني للحريات المدنية، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام، من أجل عقد محاكمة خاصة بشأن الجرائم الروسية في أوكرانيا.

تعتزم الحكومة الأوكرانية إقامة محكمة للتعامل مع جريمة العدوان الدولية.

كما أنها تقوم بحملة دولية لدعم مشروعين آخرين: عن إعداد "سجل للأضرار"، والتعويض الفردي من جانب الروس عن أضرار الحرب التي تسببوا فيها.