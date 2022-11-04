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السفير الروسي لدى لندن يتهم بريطانيا بالتورط في الحرب

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 12:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 12:22 ص

اتهم السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين يوم الخميس، بريطانيا بالتورط بعمق في الحرب الروسية الأوكرانية، وقال إن الوضع يزداد خطورة.

وأضاف في حديثه لقناة سكاي نيوز يوم الخميس، أن القوات البريطانية تشارك في خطط تستهدف البنية التحتية الروسية وأسطول البحر الأسود، داعيا إلى تجنب التصعيد.

من ناحية أخرى ، أعرب خبير عسكري غربي بارز، يوم الخميس، عن اعتقاده بأن القوات الروسية تستعد حاليا للتخلي عن مدينة خيرسون المحاصرة بجنوب أوكرانيا.

وقال الخبير إن القوات الروسية قررت أن "المدينة لا تستحق خوض المعركة"، وحذر من أن القيادة العسكرية الروسية يمكن أن تتراجع عن القرار، حتى لو كانت جميع المؤشرات الحالية تشير إلى الانسحاب.

ولم يبد الخبير اهتماما يذكر بشأن احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية، وقال إنه لا يمكن الاستدلال على أي مؤشرات بحدوث تصعيد من هذا النوع، مشيرا إلى أن موسكو خففت مؤخرا من حدة لغتها الخطابية.

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