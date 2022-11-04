لجنة خبراء تحذر: أهداف ألمانيا للمناخ لعام 2030 في خطر جسيم

قالت لجنة خبراء حكومية اليوم الجمعة، إن أهداف ألمانيا بشان المناخ لعام 2030 تواجه خطرا جسيما من عدم الوفاء بها.



وقالت بريجيت كنوبف نائبة رئيس اللجنة في عرض تقديمي لتقرير في برلين بشأن حالة سياسة المناخ الألمانية: "في هذه اللحظة لا يبدو أننا قادرون على تحقيق الأهداف. حتما لن نحقق أهداف المناخ لعام 2030 من خلال نهج (مواصلة) الصناعات كالمعتاد".



وتستهدف ألمانيا خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65 % على الأقل من مستويات 1990 بحلول 2030.



ويأتي تقرير اللجنة قبل يومين من انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) في شرم الشيخ شرقي مصر.



ونشرت اللجنة المستقلة المؤلفة من خمسة خبراء أول تقرير من بين سلسلة تقارير يتم إعدادها كل عامين، حسبما ينص قانون حماية المناخ بالبلاد.



وذكر توماس هايمر عضو اللجنة أن أهداف المناخ تتطلب أن يخفض القطاع الصناعي الانبعاثات 10 أمثال، وأن يخفضها قطاع المواصلات 14 مثلا.