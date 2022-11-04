﻿﻿صحيفة إماراتية: التضامن العربي ضرورة وجودية في ظل عالم يموج بالاضطرابات

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أنه في ظل عالم يموج بالاضطرابات والتغيرات الكبرى لم يعد التضامن العربي مسألة خيار قد يتم تبنيه، فقد بات ضرورة وجودية لقيادة سفينة العرب في بحر متلاطم دوليا، وهذا يتطلب خطوات عملية، تقوم على منهجية شاملة وواضحة لا تعتمد على الانتقائية في تنفيذ المحاور المطلوبة.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "ثلاثية النهوض" - إن كلمة الإمارات أمام قمة جامعة الدول العربية في دورتها العادية الـ31 في الجزائر، خريطة طريق متكاملة للنهضة على كل المستويات، شملت تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، وتغليب حل النزاعات بالطرق السلمية، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، والحفاظ على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية العالمية بروح من التضامن العالي، ودعم تمكين المرأة، والتأكيد على دور الشباب في بناء الأوطان، وتسخير إمكانات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير المنظومة الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأشارت إلى أن هذه المحاور تشكل جوهر رؤية الإمارات، حيث إن خيار الإمارات، أن يكون شعار هذه المرحلة هو «السلام والتعافي والازدهار»، وهذه الأعمدة الثلاثة ترسم خريطة طريق نحو نشأة مجتمع من أجل التقدم في منطقة الشرق الأوسط يشكل دعامة للعمل المشترك حول الأولويات العالمية الكبرى.

وأكدت (البيان) - في ختام افتتاحيتها - أن رؤية نهضة عربية جماعية هدف أساسي لدولة الإمارات، للمشاركة بقوة في صياغة معالم نظام دولي جديد قيد التشكل، وهذا رهن بتحقيق المعادلة الثلاثية «السلام والتعافي والازدهار».