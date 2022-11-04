 إيلون ماسك: تراجع هائل لإيرادات تويتر بعد انسحاب المعلنين - بوابة الشروق
الجمعة 4 نوفمبر 2022 9:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

إيلون ماسك: تراجع هائل لإيرادات تويتر بعد انسحاب المعلنين

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 8:45 م | آخر تحديث: الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 8:45 م
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، إن مخاوف الشركات المعلنة بشأن تحديث المحتوى على تويتر قد تسببت "في تراجع ضخم في إيرادات" المنصة، حتى على الرغم من عدم إجراء أية تغييرات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أن تصريحات ماسك جاءت بعد أن أعلنت علامات تجارية من بينها أودي وفايزر وجنرال ميلز أنها تعتزم تعليق الإنفاق بشكل مؤقت على المنصة، أثناء انتظارها لرؤية كيف ستتطور في عهد قيادة ماسك.

كان ماسك الذي يصف نفسه بأنه مدافع عن حرية التعبير، قد صرح بأنه يريد تغيير طريقة تعامل الموقع الإلكتروني مع المحتوى المثير للجدل، بينما جدد تأكيده للشركات المعلنة أنه لا يريد تحويل المنصة إلى "جحيم مجاني للجميع، بحيث يقال أي شيء بدون عواقب".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك