وفاة عامل منجم بتركيا متأثرا بإصاباته بعد 3 أسابيع من حادث مميت

توفي عامل منجم آخر متأثرا بإصاباته بعد ثلاثة أسابيع من انفجار مدمر بمنجم شمالي تركيا، لترتفع حصيلة القتلى إلى 42.

وكتب وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر موقع تويتر، أنه تم نقل الرجل إلى وحدة الرعاية المركزة في إسطنبول، مضيفا أن ثلاثة عمال منجم آخرين بنفس المستشفى ما زالوا في حالة خطرة.

وحاصر انفجار غازات بالمنجم 110 عمال في 14 أكتوبر في منجم في ولاية بارتين المطلة على البحر الأسود، وتم إنقاذ 58 شخصا بعد الحادث على عمق 300 متر.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن ثمانية أشخاص من بينهم المدير تم القبض عليهم واتهامهم بالقتل بسبب الإهمال الجسيم.

وأشار تقرير مبدئي إلى الإهمال، ضمن عوامل عدم التعامل مع تسربات الغاز المبلغ بها ومشكلات التهوية، من بين الأسباب المرجحة للانفجار.

ويعد الانفجار أحد أكبر الحوادث الصناعية في التاريخ التركي الحديث.