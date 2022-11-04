شولتس يحصل على موافقة لاستخدام لقاح بيونتيك بشكل محدود في الصين

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حصل المستشار الألماني أولاف شولتس على الضوء الأخضر من مسؤولين صينيين لاستخدام لقاح فايزر/ بيونتيك المضاد لفيروس كورونا للمغتربين المقيمين بالبلاد.

وذكر شولتس: "بالطبع، يمكن أن تكون هذه مجرد خطوة أولى. وأتمنى أن تتسع دائرة المسموح لهم بتلقي اللقاح وصولا إلى إتاحة اللقاح للاستخدام العام".

وأضاف شولتس أن محادثاته شملت "احتمال السماح بتعميم استخدام لقاح بيونتيك في الصين. وسيمهد التعاون الأوثق مع وكالة الأدوية الأوروبية الطريق، وسيمكننا هذا من المساهمة بصورة ملموسة في مكافحة الجائحة".

وقال شولتس إن الأسلوبين الألماني والصيني في مكافحة الجائحة "مختلفان تماما، لكن لدينا مسؤولية مشتركة تجاه العالم لكسر الخوف من الفيروس".