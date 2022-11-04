مقربين من ترامب يكشفون موعد إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية 2024

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الجمعة، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجري مشاورات بشأن اختيار 14 من شهر نوفمبر الجاري، موعدا للإعلان عن إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.



وذكر تقرير الموقع أن ترامب لم يحسم قراره بشأن التوقيت، وأن الموعد غير مؤكد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.



ولمح الرئيس السابق يوم أمس الخميس بقوة لاحتمالية عودته إلى المشهد السياسي خلال تجمع في ولاية "أيوا".



وقال: "والآن، ومن أجل أن نجعل بلدنا ناجحاً وآمناً وعظيماً، فإني سأفعل ذلك على الأرجح جداً جداً جداً، مرة أخرى".