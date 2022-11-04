قطر تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

أدانت دولة قطر بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.



وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، "موقف دولة قطر الرافض لاستخدام العنف في إطار الخلافات السياسية"، وحذرت من "مغبة الانزلاق في دوامة من العنف نتيجة لذلك".



كما أكدت الوزارة حرصها على استتباب الأمن والاستقرار في باكستان، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وعبرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر لرئيس الوزراء الباكستاني السابق بالشفاء العاجل.



كان خان تعرض أمس الخميس لمحاولة اغتيال، وقد أصيب في ساقه بطلق ناري عندما كان يقود مسيرة احتجاجية بالقرب من بلدة جوجرانوالا ضمن خطته للسير إلى العاصمة إسلام آباد للضغط على الحكومة كي تجري انتخابات مبكرة.