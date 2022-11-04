نومورا: الصين تتجه للتعرض لتحول صعب عند إنهاء سياسة صفر كوفيد

قال خبراء اقتصاد مؤسسة نومورا هولدنجز اليابانية المالية، يتقدمهم الاقتصادي تينج لو إن الصين تواجه تحولا صعبا من الوضع الحالي لصفر كوفيد، ومن المرجح أن يكون توقيت هذا التحول بعد آذار/ مارس، عندما تكمل الحكومة الدورة الحالية من إعادة تنظيم المناصب السياسية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، كتب خبراء الاقتصاد في مذكرة هذا الأسبوع أنه يبدو أن من المتعذر تجنب فترة صعبة بعد آذار/ مارس عام 2023.

وقال الاقتصاديون إن بكين إذا قررت التحرك ببطء نحو "التعايش مع كوفيد"، فإن ذلك سيؤدي لخيبة أمل كبيرة، تلقي بآثارها السلبية على الاستثمار والطلب الاستهلاكي.

وقالوا إنه إذا اتخذت بكين خطوات مادية تجاه التخلص من سياسة صفر كوفيد، فحينئذ من المحتمل للغاية أن يقفز معدل الإصابات في فترة قصيرة من الوقت، في الوقت الذي لا يزال يرى الكثير من الصينيين كوفيد أنه فيروس فتاك بدرجة كبيرة مع احتمال كبير لحدوث آثار كبيرة على المدى الطويل.