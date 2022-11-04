المخابرات الأوكرانية: لا نملك أي دليل على تسلم روسيا صواريخ إيرانية

أعلنت مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية أنها لا تملك معلومات سوى التي تفيد بإبرام عقود بين روسيا وإيران لتوريد الصواريخ الباليستية، لكن لا يوجد لديها دليل حتى الآن على تسلم موسكو هذه الصواريخ بالفعل.

وأدلى أندري يوسوف ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بهذا التصريح، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، في معرض تعقيبه على تقارير تفيد بأن إيران نقلت بالفعل ألف صاروخ باليستي إلى روسيا.

وأضاف يوسوف أن هناك تأكيدا على وجود عقود مبرمة واستلام جميع الترتيبات والموافقات اللازمة، وأن هناك تأكيدا بأنه يمكن [تسليم] دفعة من أكثر من ألف قطعة، ليست كلها مجرد صواريخ، بل هنالك أسلحة مختلفة".

وتابع قائلا: "نحن نتحدث الآن عن أقرب دفعة - طائرات بدون طيار، 200 طائرة مسيرة بالفعل في طريقها إلى روسيا. هذه معلومات مؤكدة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات لمنع إيران من إمداد روسيا بالأسلحة.