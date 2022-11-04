الرئيس الألماني في كوريا الجنوبية لإجراء محادثات سياسية

من المقرر أن يلتقي الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الجمعة برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وذلك بعد وصوله إلى سول وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المقرر أيضا أن يجري شتاينماير، الذي وصل إلى العاصمة الكورية الجنوبية مع قرينته ايلكه بودنبندرمساء الخميس ، محادثات ذات طابع سياسي مع رئيس الوزراء هان دوك سو.

وكان الزوجان الرئاسيان الألمانيان قد قاما في وقت سابق بزيارة رسمية لليابان.

وتجري كوريا الشمالية منذ نهاية سبتمبر سلسلة من التجارب الصاروخية في مواجهة انتقادات دولية.

وذكرت هيئة الأركان العامة الكورية الجنوبية أن ثلاثة صواريخ باليستية أطلقت صباح يوم الخميس فوق البحر، ومن المحتمل أن يكون أحدها صاروخ عابر للقارات يمكنه حمل رؤوس نووية.

ومن المقرر أن يقوم شتاينماير ، الذي يعد دوره رمزيا إلى حد كبير ، أن يتقدم بالتعازي من جانب ألمانيا بعد وفاة أكثر من 150 شخصا في حادث تدافع بمناسبة أعياد الهالوين في منطقة إتايوان في العاصمة سول.