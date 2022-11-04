المفوضية الأوروبية تخصص 3 مليارات يورو لدعم مشاريع التكنولوجيا النظيفة

أطلقت المفوضية الأوروبية دعوة جديدة لتدشين مشاريع واسعة النطاق في مجال التكنولوجيا النظيفة في إطار صندوق الابتكار التابع للاتحاد الأوروبي بميزانية جديدة بقيمة 3 مليارات يورو من أجل إنهاء اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة - أن الدعوة الجديدة ستمول مشاريع تغطي الموضوعات التالية:

إزالة الكربون بشكل عام بميزانية قيمتها مليار يورو بحثا عن مشاريع مبتكرة في الطاقة المتجددة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتخزين الطاقة أو التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى المنتجات التي تحل محل الأنواع كثيفة الكربون (لاسيما وقود النقل منخفض الكربون، بما في ذلك للملاحة والطيران).

وأوضحت أنه من ضمن الموضوعات تعزيز التطوير في الصناعة والهيدروجين (بميزانية قيمتها مليار يورو) بحثا عن مشاريع مبتكرة في طرق الكهربة لاستبدال استخدام الوقود الأحفوري في الصناعة، وكذلك إنتاج الهيدروجين المتجدد أو امتصاص الهيدروجين في الصناعة وأيضا تصنيع التكنولوجيا النظيفة بميزانية قيمتها 0.7 مليار يورو بحثا عن مشاريع مبتكرة في تصنيع المكونات، وكذلك المعدات النهائية للمحللات الكهربائية وخلايا الوقود والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والمضخات الحرارية وأخيرا، تفعيل برامج تجريبية متوسطة الحجم (بميزانية 0.3 مليار يورو) تسعى إلى مشاريع مبتكرة للغاية في التقنيات الجديدة أو الخارقة في إزالة الكربون بشكل عميق في جميع القطاعات المدرجة في عمل صندوق الابتكار.

وأضاف البيان أنه سيتم تقييم المشاريع من قبل مقيمين مستقلين وفقا لمستوى الابتكار لديهم وإمكانية تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنضج التشغيلي والمالي والتقني وزيادة الإمكانات وكفاءة التكلفة، وأن هذه الدعوة مفتوحة للمشاريع الموجودة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج حتى 16 مارس 2023.