بريتشفولت الناشئة لصناعة البطاريات: الاضطراب السياسي في بريطانيا يبعد المستثمرين

ألقت شركة "بريتشفولت" البريطانية الناشئة لصناعة البطاريات باللوم فيما يتعلق بإبعاد المستثمرين، على الاضطراب السياسي في البلاد، ولكنها ذكرت أن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني جعلها جذابة في أنظار المستثمرين الأمريكيين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الشركة، بيتر رولتون، قوله: "تعرضنا للكثير من التغيرات السياسية وهذه النوعية من عدم الاستقرار، ولقد خسرنا كثير من المستثمرين، وهم يشعرون بالفعل بالقلق بشأن بريطانيا".

وتتجه شركة "بريتشفولت" للاضطلاع بدور رئيسي في مساعي بريطانيا للدخول في مجال إنتاج السيارات الكهربائية. وتستهدف الشركة إنتاج ملايين البطاريات التي تحتاجها شركات تصنيع السيارات الكهربائية قبل حلول الموعد النهائي لوقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري في عام 2030.

وأدلى رولتون بتصريحاته في الموقع المقترح لبناء مصنع للشركة في منطقة بلايث بشمال انجلترا بصحبة جوناثان رينولدز، وزير الأعمال بحكومة الظل من حزب العمال البريطاني.