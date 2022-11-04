الدفاع الروسية: صد هجمات قوات كييف وتحييد أكثر من 350 عسكريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إحباط جميع محاولات كييف للهجوم على كل المحاور وتحييد أكثر من 350 عسكريا، مشيرا إلى تدمير ورش لتصنيع المحركات الصاروخية وصواريخ لراجمات في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، بالإضافة إلى مقر إحدى وحدات المرتزقة الأجانب في مقاطعة نيكولاييف.

وقال كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إنه بأسلحة عالية الدقة من القوات الجوية تم تدمير ورش تصنيع محركات الصواريخ للمصنع في بافلوغراد بمنطقة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى ثلاث ورش لمصنع "كومونار" في خاركوف، حيث تم إنتاج قاذفات صواريخ متعددة.

ومن جانب آخر، أعلنت سلطات مدينة دونيتسك، مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين، جراء قصف القوات الأوكرانية على المدينة.

وأفاد الدفاع الإقليمي لمدينة دونيتسك، بأن "قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، على مدار الـ 24 ساعة الماضية؛ أسفر عن مقتل مدني وإصابة عشرة آخرين".