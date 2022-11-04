اندلاع حريق ضخم على الحدود بين اليونان وبلغاريا

تواجه سلطات الإطفاء اليونانية، صعوبات في إخماد حريق ضخم يستعر على الحدود اليونانية- البلغارية منذ ما يربو على عشرة أيام، ودمر مساحات شاسعة من الغابات.



ويمتد الحريق وسط مناطق وعرة يتعذر اجتيازها في منطقة رودوب الجبلية وأتى حتى الآن على 850 هكتارا من الشجيرات والأشجار على الجانب اليوناني من الحدود.



ونقلت قناة "سكاي" اليوم الجمعة عن كوستاس كوكوراس مدير دائرة الإطفاء في بلدة كوموتيني اليونانية قوله إن "الحريق مستعص للغاية. لا يمكننا الوصول إلى هناك بمركباتنا".



وذكر خبراء الأرصاد الجوية أن الحريق انتشر في الجانب البلغاري من الحدود، وهي منطقة تشهد درجات حرارة مرتفعة وجفافا منذ أسابيع.



وأوضحوا أن الحريق انتشر بسرعة ويصل الآن إلى وديان يتعذر الوصول إليها.