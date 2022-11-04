الآلاف من الإيرانيين يحيون ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية

شارك الآلاف من مؤيدي الحكومة الإيرانية في مسيرات، اليوم الجمعة، إحياء لذكرى السيطرة على السفارة الأمريكية في طهران في 1979.

وتجمع الكثير من المتظاهرين أمام مجمع السفارة السابق في العاصمة.

وخاطب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نظيره الأمريكي جو بايدن في كلمة أذيعت عبر التلفزيون الحكومية، قائلا: "السيد الرئيس، إيران أصبحت حرة قبل 43 عاما، وهي عاقدة العزم على ألا تصبح سجينتك. ولن نصبح أبدا مشروعا مدرا للأموال".

وكثيرا ما تخلل كلمته شعارات مثل "الموت لأمريكا".

وفي مثل هذا اليوم، 4 نوفمبر عام 1979، قام الطلبة الجامعيون السائرون على نهج الإمام الخميني بالاستيلاء على السفارة الأمريكية واحتجاز موظفي السفارة إلى أن تم إطلاق سراحهم بعد 444 يوما، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وكان لاقتحام السفارة تأثير دائما على العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.

وتدخلت سويسرا حينها وقامت بدور الوسيط للمصالح الأمريكية في طهران.