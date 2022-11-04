باكستان تستعد لاحتجاجات بعد إصابة عمران خان في هجوم بطلق ناري

دعا حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد اليوم الجمعة بعدما أصيب في هجوم بطلق ناري في مسيرة كان يقودها.



وذكر فيصل سلطان طبيب خان، الذي تمت الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في البرلمان في وقت سابق من العام الجاري، أنه تعرض لإصابتين في ساقيه أمس الخميس ويتلقى العلاج في المستشفى.



وكان خان يقود مسيرة احتجاجية ضمن خطته للسير إلى العاصمة إسلام آباد للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة عندما تعرض موكبه للهجوم.



وألقى الزعيم الشعبوي باللائمة على رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير داخليته وأحد كبار ضباط الجيش بجهاز الاستخبارات في التخطيط لاغتياله وطالب بالإطاحة بهم.



وقال أسد عمر مساعد خان: "نطلق مظاهرات اليوم ستستمر حتى يتم الوفاء بالمطالب".



وألقت الشرطة القبض على رجل مشتبه به على الفور إثر الهجوم واعترف لاحقا بإطلاق النار على خان بغية قتله. وتشير لقطات مصورة من التحقيق أن منفذ الهجوم كان لديه دافع ديني.



وكان غاضبا من تصريحات مزعومة لخان قارن فيها كفاحه السياسي بكفاح النبي محمد.