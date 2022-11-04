وريثة العرش الهولندى تظهر للرأي العام مجددا بعد تهديدات أمنية

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ظهرت وريثة العرش الهولندى الأميرة أماليا، أمام الرأي العام للمرة الأولى، اليوم الجمعة، منذ أن أجبرتها التهديدات الأمنية على الابتعاد عن الأنظار في الآونة الأخيرة.

وظهرت الطالبة بإحدى الكليات، 18 عاما، مع والديها وشقيقتيها، أثناء التقاط صورة فوتوغرافية بأمستردام.

حضرت العائلة معرضا في نيوي كيرك (الكنيسة الجديدة) بالعاصمة حول حياة الملكة السابقة جوليانا، جدة الملك فيليم ألكسندر.

ومع ذلك، لم تجب الأسرة على أي أسئلة.

في سبتمبر، تم الكشف عن ظهور تهديدات لمافيا الجريمة المنظمة تستهدف أماليا. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اسمها ورد فيما يتعلق بخطف محتمل. جرى تعزيز الترتيبات الأمنية لحراستها.

لأسباب تتعلق بالسلامة، عادت الفتاة، 18 عاما، للعيش مع والديها بالقصر في لاهاي.

وكانت أماليا تعيش في أمستردام، حيث كانت تدرس كطالبة جامعية في سبتمبر الماضي.